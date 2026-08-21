EarnPark מחיר היום

מחיר EarnPark (PARK) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01207, עם שינוי של 1.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PARK ל ILS הוא ₪ 0.01207 לכל PARK.

EarnPark כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PARK. ב‑24 השעות האחרונות, PARK סחר בין ₪ 0.01205 (נמוך) ל ₪ 0.01267 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PARK נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -14.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 75.84K.

EarnPark (PARK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 75.84K₪ 75.84K ₪ 75.84K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 12.07M₪ 12.07M ₪ 12.07M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של EarnPark הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 75.84K. ההיצע במחזור של PARK הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 12.07M.