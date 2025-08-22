עוד על XCHNG

Chainge (XCHNG) טבלת מחירים חיה
Chainge (XCHNG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00397
$ 0.00397$ 0.00397
24 שעות נמוך
$ 0.00438
$ 0.00438$ 0.00438
גבוה 24 שעות

$ 0.00397
$ 0.00397$ 0.00397

$ 0.00438
$ 0.00438$ 0.00438

$ 0.27474634699379424
$ 0.27474634699379424$ 0.27474634699379424

$ 0.002052567826254482
$ 0.002052567826254482$ 0.002052567826254482

0.00%

-1.97%

-2.46%

-2.46%

Chainge (XCHNG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00397. במהלך 24 השעות האחרונות, XCHNG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00397 לבין שיא של $ 0.00438, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCHNGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.27474634699379424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002052567826254482.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCHNG השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chainge (XCHNG) מידע שוק

No.1864

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 1.92K
$ 1.92K$ 1.92K

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

474.05M
474.05M 474.05M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

39.50%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Chainge הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.92K. ההיצע במחזור של XCHNG הוא 474.05M, עם היצע כולל של 1200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.76M.

Chainge (XCHNG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Chaingeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000798-1.97%
30 ימים$ +0.0009+29.31%
60 ימים$ -0.00024-5.71%
90 ימים$ -0.00224-36.08%
Chainge שינוי מחיר היום

היום,XCHNG רשם שינוי של $ -0.0000798 (-1.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Chainge שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0009 (+29.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Chainge שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XCHNG ראה שינוי של $ -0.00024 (-5.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Chainge שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00224 (-36.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chainge (XCHNG)?

בדוק את Chainge עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Chainge זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chaingeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXCHNG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chaingeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChainge לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Chaingeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chainge (XCHNG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chainge (XCHNG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chainge.

בדוק את Chainge תחזית המחיר עכשיו‏!

Chainge (XCHNG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chainge (XCHNG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XCHNG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Chainge (XCHNG)

מחפש איך לקנותChainge? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chaingeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XCHNG למטבעות מקומיים

Chainge מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Chainge, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרChainge הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chainge

כמה שווה Chainge (XCHNG) היום?
החי XCHNGהמחיר ב USD הוא 0.00397 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XCHNG ל USD?
המחיר הנוכחי של XCHNG ל USD הוא $ 0.00397. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chainge?
שווי השוק של XCHNG הוא $ 1.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XCHNG?
ההיצע במחזור של XCHNG הוא 474.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XCHNG?
‏‏XCHNG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.27474634699379424 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XCHNG?
XCHNG ‏‏רשם מחירATL של 0.002052567826254482 USD.
מהו נפח המסחר של XCHNG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XCHNG הוא $ 1.92K USD.
האם XCHNG יעלה השנה?
XCHNG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XCHNG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:53:27 (UTC+8)

