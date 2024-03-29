XCHNG

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

שֵׁםXCHNG

דירוגNo.2092

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,00%

אספקת מחזור474.046.128

מקסימום היצע1.200.000.000

אספקה כוללת1.200.000.000

שיעור מחזור0.395%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.27474634699379424,2024-03-29

המחיר הנמוך ביותר0.002052567826254482,2025-07-29

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

XCHNG/USDT
Chainge
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XCHNG)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
XCHNG/USDT
