Rayls מחיר היום

מחיר Rayls (RLS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001689, עם שינוי של 2.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RLS ל ILS הוא ₪ 0.001689 לכל RLS.

Rayls כרגע מדורג במקום #1304 לפי שווי שוק של ₪ 2.53M, עם היצע במחזור של 1.50B RLS. ב‑24 השעות האחרונות, RLS סחר בין ₪ 0.001606 (נמוך) ל ₪ 0.001716 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.2098239383182868211, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0065336068901221807.

ביצועים לטווח קצר, RLS נע ב -0.71% בשעה האחרונה ו +1.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 69.34K.

Rayls (RLS) מידע שוק

דירוג No.1304 שווי שוק ₪ 2.53M₪ 2.53M ₪ 2.53M נפח (24 שעות) ₪ 69.34K₪ 69.34K ₪ 69.34K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 16.89M₪ 16.89M ₪ 16.89M אספקת מחזור 1.50B 1.50B 1.50B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 שיעור מחזור 15.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Rayls הוא ₪ 2.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 69.34K. ההיצע במחזור של RLS הוא 1.50B, עם היצע כולל של 9971791866.8247195. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 16.89M.