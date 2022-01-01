Chainge (XCHNG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Chainge (XCHNG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Chainge (XCHNG) מידע $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. אתר רשמי: https://www.chainge.finance/ מסמך לבן: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ סייר בלוקים: http://fsnex.com קנה XCHNGעכשיו!

Chainge (XCHNG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chainge (XCHNG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M שיא כל הזמנים: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 שפל כל הזמנים: $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 מחיר נוכחי: $ 0.00387 $ 0.00387 $ 0.00387 למידע נוסף על Chainge (XCHNG) מחיר

Chainge (XCHNG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Chainge (XCHNG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XCHNG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XCHNGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XCHNGטוקניומיקה, חקרו אתXCHNGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XCHNG מעוניין להוסיף את Chainge (XCHNG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XCHNG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XCHNG ב-MEXC עכשיו!

Chainge (XCHNG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XCHNGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XCHNG עכשיו את היסטוריית המחירים!

XCHNG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XCHNG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XCHNG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XCHNGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

