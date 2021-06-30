IRON Titanium (TITAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000008015. במהלך 24 השעות האחרונות, TITAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000006954 לבין שיא של $ 0.000000008141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TITANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.45622973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000004556478833.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TITAN השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, +3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
IRON Titanium (TITAN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של IRON Titanium הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.52K. ההיצע במחזור של TITAN הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
IRON Titanium (TITAN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של IRON Titaniumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000000023496
+3.02%
30 ימים
$ -0.000000000937
-10.47%
60 ימים
$ +0.000000000085
+1.07%
90 ימים
$ -0.000000000505
-5.93%
IRON Titanium שינוי מחיר היום
היום,TITAN רשם שינוי של $ +0.00000000023496 (+3.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
IRON Titanium שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000937 (-10.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
IRON Titanium שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TITAN ראה שינוי של $ +0.000000000085 (+1.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
IRON Titanium שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000505 (-5.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IRON Titanium (TITAN)?
TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.
IRON Titaniumתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה IRON Titanium (TITAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IRON Titanium (TITAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IRON Titanium.
הבנת הטוקנומיקה של IRON Titanium (TITAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TITAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
