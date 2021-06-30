מה זהIRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקTITAN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IRON Titaniumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIRON Titanium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

IRON Titaniumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IRON Titanium (TITAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IRON Titanium (TITAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IRON Titanium.

בדוק את IRON Titanium תחזית המחיר עכשיו‏!

IRON Titanium (TITAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IRON Titanium (TITAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TITAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות IRON Titanium (TITAN)

מחפש איך לקנותIRON Titanium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IRON Titaniumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TITAN למטבעות מקומיים

נסה ממיר

IRON Titanium מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של IRON Titanium, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על IRON Titanium כמה שווה IRON Titanium (TITAN) היום? החי TITANהמחיר ב USD הוא 0.000000008015 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי TITAN ל USD? $ 0.000000008015 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של TITAN ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של IRON Titanium? שווי השוק של TITAN הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של TITAN? ההיצע במחזור של TITAN הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TITAN? ‏‏TITAN השיג מחיר שיא (ATH) של 52.45622973 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TITAN? TITAN ‏‏רשם מחירATL של 0.000000004556478833 USD . מהו נפח המסחר של TITAN? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TITAN הוא $ 54.52K USD . האם TITAN יעלה השנה? TITAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TITAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

IRON Titanium (TITAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

