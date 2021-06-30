עוד על TITAN

IRON Titanium סֵמֶל

IRON Titanium מְחִיר(TITAN)

1 TITAN ל USDמחיר חי:

IRON Titanium (TITAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:45:52 (UTC+8)

IRON Titanium (TITAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.74%

+3.02%

+12.01%

+12.01%

IRON Titanium (TITAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000008015. במהלך 24 השעות האחרונות, TITAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000006954 לבין שיא של $ 0.000000008141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TITANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.45622973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000004556478833.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TITAN השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, +3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IRON Titanium (TITAN) מידע שוק

No.6647

2021-06-30 00:00:00

MATIC

שווי השוק הנוכחי של IRON Titanium הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.52K. ההיצע במחזור של TITAN הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

IRON Titanium (TITAN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של IRON Titaniumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000000023496+3.02%
30 ימים$ -0.000000000937-10.47%
60 ימים$ +0.000000000085+1.07%
90 ימים$ -0.000000000505-5.93%
IRON Titanium שינוי מחיר היום

היום,TITAN רשם שינוי של $ +0.00000000023496 (+3.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

IRON Titanium שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000937 (-10.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

IRON Titanium שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TITAN ראה שינוי של $ +0.000000000085 (+1.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

IRON Titanium שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000505 (-5.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IRON Titanium (TITAN)?

בדוק את IRON Titanium עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IRON Titaniumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTITAN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IRON Titaniumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIRON Titanium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

IRON Titaniumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IRON Titanium (TITAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IRON Titanium (TITAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IRON Titanium.

בדוק את IRON Titanium תחזית המחיר עכשיו‏!

IRON Titanium (TITAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IRON Titanium (TITAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TITAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות IRON Titanium (TITAN)

מחפש איך לקנותIRON Titanium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IRON Titaniumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TITAN למטבעות מקומיים

IRON Titanium מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של IRON Titanium, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרIRON Titanium הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על IRON Titanium

כמה שווה IRON Titanium (TITAN) היום?
החי TITANהמחיר ב USD הוא 0.000000008015 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TITAN ל USD?
המחיר הנוכחי של TITAN ל USD הוא $ 0.000000008015. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IRON Titanium?
שווי השוק של TITAN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TITAN?
ההיצע במחזור של TITAN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TITAN?
‏‏TITAN השיג מחיר שיא (ATH) של 52.45622973 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TITAN?
TITAN ‏‏רשם מחירATL של 0.000000004556478833 USD.
מהו נפח המסחר של TITAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TITAN הוא $ 54.52K USD.
האם TITAN יעלה השנה?
TITAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TITAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:45:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

