IRON Titanium (TITAN) מידע TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. אתר רשמי: https://www.titandao.finance/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A קנה TITANעכשיו!

IRON Titanium (TITAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IRON Titanium (TITAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 שיא כל הזמנים: $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 שפל כל הזמנים: $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 מחיר נוכחי: $ 0.00000000768 $ 0.00000000768 $ 0.00000000768 למידע נוסף על IRON Titanium (TITAN) מחיר

IRON Titanium (TITAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IRON Titanium (TITAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TITAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TITANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TITANטוקניומיקה, חקרו אתTITANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TITAN מעוניין להוסיף את IRON Titanium (TITAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TITAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TITAN ב-MEXC עכשיו!

IRON Titanium (TITAN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TITANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TITAN עכשיו את היסטוריית המחירים!

TITAN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TITAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TITAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TITANעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

