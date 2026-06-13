Synth מחיר היום

מחיר Synth (SN50) בזמן אמת היום הוא $ 1.38, עם שינוי של 1.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN50 ל USD הוא $ 1.38 לכל SN50.

Synth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,385,919, עם היצע במחזור של 4.62M SN50. ב‑24 השעות האחרונות, SN50 סחר בין $ 1.34 (נמוך) ל $ 1.42 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.985209.

ביצועים לטווח קצר, SN50 נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו +6.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 546.33K.

Synth (SN50) מידע שוק

שווי שוק $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M נפח (24 שעות) $ 546.33K$ 546.33K $ 546.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M אספקת מחזור 4.62M 4.62M 4.62M אספקה כוללת 4,624,113.209415548 4,624,113.209415548 4,624,113.209415548

שווי השוק הנוכחי של Synth הוא $ 6.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 546.33K. ההיצע במחזור של SN50 הוא 4.62M, עם היצע כולל של 4624113.209415548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.39M.