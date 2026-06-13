Swash מחיר היום

מחיר Swash (SWASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00154565, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWASH ל USD הוא $ 0.00154565 לכל SWASH.

Swash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,538,005, עם היצע במחזור של 994.96M SWASH. ב‑24 השעות האחרונות, SWASH סחר בין $ 0.00154262 (נמוך) ל $ 0.00155284 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.95025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00151342.

ביצועים לטווח קצר, SWASH נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו +0.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 727.25.

Swash (SWASH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M נפח (24 שעות) $ 727.25$ 727.25 $ 727.25 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M אספקת מחזור 994.96M 994.96M 994.96M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Swash הוא $ 1.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 727.25. ההיצע במחזור של SWASH הוא 994.96M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.