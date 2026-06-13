Spice מחיר היום

מחיר Spice (SPICE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00067524, עם שינוי של 3.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPICE ל USD הוא $ 0.00067524 לכל SPICE.

Spice כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,524, עם היצע במחזור של 100.00M SPICE. ב‑24 השעות האחרונות, SPICE סחר בין $ 0.0006457 (נמוך) ל $ 0.0006878 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03932369, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00019247.

ביצועים לטווח קצר, SPICE נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +14.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 45.23.

Spice (SPICE) מידע שוק

שווי שוק $ 67.52K$ 67.52K $ 67.52K נפח (24 שעות) $ 45.23$ 45.23 $ 45.23 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.52K$ 67.52K $ 67.52K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Spice הוא $ 67.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.23. ההיצע במחזור של SPICE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.52K.