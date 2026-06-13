Shoggoth מחיר היום

מחיר Shoggoth (SHOGGOTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00066775, עם שינוי של 2.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHOGGOTH ל USD הוא $ 0.00066775 לכל SHOGGOTH.

Shoggoth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 667,722, עם היצע במחזור של 999.97M SHOGGOTH. ב‑24 השעות האחרונות, SHOGGOTH סחר בין $ 0.00066513 (נמוך) ל $ 0.00069232 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.172673, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00060869.

ביצועים לטווח קצר, SHOGGOTH נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו +4.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 74.70K.

Shoggoth (SHOGGOTH) מידע שוק

שווי שוק $ 667.72K$ 667.72K $ 667.72K נפח (24 שעות) $ 74.70K$ 74.70K $ 74.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 667.72K$ 667.72K $ 667.72K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,972,871.648304 999,972,871.648304 999,972,871.648304

שווי השוק הנוכחי של Shoggoth הוא $ 667.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.70K. ההיצע במחזור של SHOGGOTH הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972871.648304. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 667.72K.