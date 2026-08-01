Artificial Inu מחיר היום

מחיר Artificial Inu (AIINU) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01615, עם שינוי של 71.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIINU ל ILS הוא ₪ 0.01615 לכל AIINU.

Artificial Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AIINU. ב‑24 השעות האחרונות, AIINU סחר בין ₪ 0.007783 (נמוך) ל ₪ 0.018187 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AIINU נע ב +20.45% בשעה האחרונה ו +91.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 76.26K.

Artificial Inu (AIINU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 76.26K₪ 76.26K ₪ 76.26K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 16.15M₪ 16.15M ₪ 16.15M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Artificial Inu הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 76.26K. ההיצע במחזור של AIINU הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 16.15M.