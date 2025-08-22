עוד על DEXE

DEXE מידע על מחיר

DEXE מסמך לבן

DEXE אתר רשמי

DEXE טוקניומיקה

DEXE תחזית מחיר

DEXE היסטוריה

DEXE מדריך קנייה

DEXEממיר מטבעות לפיאט

DEXE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DEXE סֵמֶל

DEXE מְחִיר(DEXE)

1 DEXE ל USDמחיר חי:

$7.078
$7.078$7.078
+2.09%1D
USD
DEXE (DEXE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:11:26 (UTC+8)

DEXE (DEXE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 6.877
$ 6.877$ 6.877
24 שעות נמוך
$ 7.104
$ 7.104$ 7.104
גבוה 24 שעות

$ 6.877
$ 6.877$ 6.877

$ 7.104
$ 7.104$ 7.104

$ 33.54117435
$ 33.54117435$ 33.54117435

$ 0.65351413
$ 0.65351413$ 0.65351413

+0.58%

+2.09%

-1.64%

-1.64%

DEXE (DEXE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 7.079. במהלך 24 השעות האחרונות, DEXE נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.877 לבין שיא של $ 7.104, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEXEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.54117435, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.65351413.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEXE השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, +2.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEXE (DEXE) מידע שוק

No.110

$ 592.75M
$ 592.75M$ 592.75M

$ 624.19K
$ 624.19K$ 624.19K

$ 683.16M
$ 683.16M$ 683.16M

83.73M
83.73M 83.73M

96,504,599.33609451
96,504,599.33609451 96,504,599.33609451

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של DEXE הוא $ 592.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 624.19K. ההיצע במחזור של DEXE הוא 83.73M, עם היצע כולל של 96504599.33609451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 683.16M.

DEXE (DEXE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DEXEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.1449+2.09%
30 ימים$ -0.366-4.92%
60 ימים$ -1.895-21.12%
90 ימים$ -5.313-42.88%
DEXE שינוי מחיר היום

היום,DEXE רשם שינוי של $ +0.1449 (+2.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DEXE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.366 (-4.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DEXE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEXE ראה שינוי של $ -1.895 (-21.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DEXE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -5.313 (-42.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DEXE (DEXE)?

בדוק את DEXE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DEXEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEXE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DEXEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDEXE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DEXEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DEXE (DEXE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DEXE (DEXE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DEXE.

בדוק את DEXE תחזית המחיר עכשיו‏!

DEXE (DEXE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DEXE (DEXE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEXE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DEXE (DEXE)

מחפש איך לקנותDEXE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DEXEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEXE למטבעות מקומיים

1 DEXE(DEXE) ל VND
186,283.885
1 DEXE(DEXE) ל AUD
A$10.83087
1 DEXE(DEXE) ל GBP
5.16767
1 DEXE(DEXE) ל EUR
6.01715
1 DEXE(DEXE) ל USD
$7.079
1 DEXE(DEXE) ל MYR
RM29.7318
1 DEXE(DEXE) ל TRY
290.16821
1 DEXE(DEXE) ל JPY
¥1,040.613
1 DEXE(DEXE) ל ARS
ARS$9,351.359
1 DEXE(DEXE) ל RUB
572.33715
1 DEXE(DEXE) ל INR
619.76645
1 DEXE(DEXE) ל IDR
Rp114,177.40337
1 DEXE(DEXE) ל KRW
9,818.28984
1 DEXE(DEXE) ל PHP
401.02535
1 DEXE(DEXE) ל EGP
￡E.343.47308
1 DEXE(DEXE) ל BRL
R$38.36818
1 DEXE(DEXE) ל CAD
C$9.76902
1 DEXE(DEXE) ל BDT
861.23114
1 DEXE(DEXE) ל NGN
10,824.14495
1 DEXE(DEXE) ל COP
$28,429.68874
1 DEXE(DEXE) ל ZAR
R.124.23645
1 DEXE(DEXE) ל UAH
293.42455
1 DEXE(DEXE) ל VES
Bs991.06
1 DEXE(DEXE) ל CLP
$6,795.84
1 DEXE(DEXE) ל PKR
Rs2,007.03808
1 DEXE(DEXE) ל KZT
3,787.54816
1 DEXE(DEXE) ל THB
฿229.50118
1 DEXE(DEXE) ל TWD
NT$215.62634
1 DEXE(DEXE) ל AED
د.إ25.97993
1 DEXE(DEXE) ל CHF
Fr5.6632
1 DEXE(DEXE) ל HKD
HK$55.28699
1 DEXE(DEXE) ל AMD
֏2,710.12436
1 DEXE(DEXE) ל MAD
.د.م63.711
1 DEXE(DEXE) ל MXN
$131.88177
1 DEXE(DEXE) ל SAR
ريال26.54625
1 DEXE(DEXE) ל PLN
25.76756
1 DEXE(DEXE) ל RON
лв30.58128
1 DEXE(DEXE) ל SEK
kr67.32129
1 DEXE(DEXE) ל BGN
лв11.82193
1 DEXE(DEXE) ל HUF
Ft2,404.52393
1 DEXE(DEXE) ל CZK
148.44663
1 DEXE(DEXE) ל KWD
د.ك2.159095
1 DEXE(DEXE) ל ILS
23.85623
1 DEXE(DEXE) ל AOA
Kz6,453.00403
1 DEXE(DEXE) ל BHD
.د.ب2.668783
1 DEXE(DEXE) ל BMD
$7.079
1 DEXE(DEXE) ל DKK
kr45.09323
1 DEXE(DEXE) ל HNL
L185.32822
1 DEXE(DEXE) ל MUR
323.08556
1 DEXE(DEXE) ל NAD
$124.09487
1 DEXE(DEXE) ל NOK
kr71.42711
1 DEXE(DEXE) ל NZD
$12.0343
1 DEXE(DEXE) ל PAB
B/.7.079
1 DEXE(DEXE) ל PGK
K29.87338
1 DEXE(DEXE) ל QAR
ر.ق25.69677
1 DEXE(DEXE) ל RSD
дин.708.74948

DEXE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DEXE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDEXE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DEXE

כמה שווה DEXE (DEXE) היום?
החי DEXEהמחיר ב USD הוא 7.079 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEXE ל USD?
המחיר הנוכחי של DEXE ל USD הוא $ 7.079. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DEXE?
שווי השוק של DEXE הוא $ 592.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEXE?
ההיצע במחזור של DEXE הוא 83.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEXE?
‏‏DEXE השיג מחיר שיא (ATH) של 33.54117435 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEXE?
DEXE ‏‏רשם מחירATL של 0.65351413 USD.
מהו נפח המסחר של DEXE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEXE הוא $ 624.19K USD.
האם DEXE יעלה השנה?
DEXE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEXE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:11:26 (UTC+8)

DEXE (DEXE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DEXE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DEXE
DEXE
USD
USD

1 DEXE = 7.079 USD

מסחרDEXE

BTCDEXE
$0.00006371
$0.00006371$0.00006371
+5.13%
USDTDEXE
$7.078
$7.078$7.078
+2.07%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד