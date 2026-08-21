GameStop (GME) מחיר היום

מחיר GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000012792, עם שינוי של 4.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMEROBINHOOD ל ILS הוא ₪ 0.000012792 לכל GMEROBINHOOD.

GameStop (GME) כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GMEROBINHOOD. ב‑24 השעות האחרונות, GMEROBINHOOD סחר בין ₪ 0.00000903 (נמוך) ל ₪ 0.000019997 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GMEROBINHOOD נע ב -2.30% בשעה האחרונה ו -17.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 74.67K.

GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 74.67K₪ 74.67K ₪ 74.67K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.28M₪ 1.28M ₪ 1.28M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של GameStop (GME) הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 74.67K. ההיצע במחזור של GMEROBINHOOD הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.28M.