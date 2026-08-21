KET מחיר היום

מחיר KET (KET) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005991, עם שינוי של 2.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KET ל ILS הוא ₪ 0.005991 לכל KET.

KET כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KET. ב‑24 השעות האחרונות, KET סחר בין ₪ 0.004841 (נמוך) ל ₪ 0.007291 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KET נע ב +3.00% בשעה האחרונה ו +35.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 74.94K.

KET (KET) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 74.94K₪ 74.94K ₪ 74.94K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.99M₪ 5.99M ₪ 5.99M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של KET הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 74.94K. ההיצע במחזור של KET הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.99M.