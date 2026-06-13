Rico מחיר היום

מחיר Rico (RICO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001206, עם שינוי של 35.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RICO ל USD הוא $ 0.00001206 לכל RICO.

Rico כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,059.55, עם היצע במחזור של 999.72M RICO. ב‑24 השעות האחרונות, RICO סחר בין $ 0.000012 (נמוך) ל $ 0.00001869 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00498677, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000012.

ביצועים לטווח קצר, RICO נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו -10.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.35K.

Rico (RICO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K נפח (24 שעות) $ 2.35K$ 2.35K $ 2.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

שווי השוק הנוכחי של Rico הוא $ 12.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.35K. ההיצע במחזור של RICO הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999722611.4. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.06K.