Ondo (ONDO) ניתוח טכני היום דף Ondo הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONDO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ondo למטה. הירשם

Ondo (ONDO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.36069 -- +7.63% -9.91% -5.81%

Ondo אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ondo במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 2 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3609 0.3608 R2 0.3608 0.3607 R1 0.3607 0.3607 PP 0.3606 0.3606 S1 0.3605 0.3605 S2 0.3604 0.3605 S3 0.3603 0.3604

Ondo אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.01M $10.97 M $10.96 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $28.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $28.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.14M קניות פעילות ל-7 ימים $52.31 M מכירות פעילות ל-7 ימים $52.44 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Ondo זרימת הון זרימת נטו פנימה ONDOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.13 M 0.36 2026-08-20 -$0.12 M 0.36 2026-08-19 -$0.43 M 0.34 2026-08-18 -$0.77 M 0.33 2026-08-17 $0.73 M 0.34 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Ondo (ONDO) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ondo מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ONDO $0.36087 $0.36087 $0.36087 +1.22% 1.91M (USDT) סַחַר / USDC ONDO $0.3607 $0.3607 $0.3607 +1.32% 196.38K (USDT) סַחַר