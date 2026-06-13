Oasys Token מחיר היום

מחיר Oasys Token (OAS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0005319, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OAS ל ILS הוא ₪ 0.0005319 לכל OAS.

Oasys Token כרגע מדורג במקום #1354 לפי שווי שוק של ₪ 3.57M, עם היצע במחזור של 6.72B OAS. ב‑24 השעות האחרונות, OAS סחר בין ₪ 0.0005281 (נמוך) ל ₪ 0.0005389 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.420995339163930962, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0009284455024055168.

ביצועים לטווח קצר, OAS נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +3.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 54.77K.

Oasys Token (OAS) מידע שוק

דירוג No.1354 שווי שוק ₪ 3.57M₪ 3.57M ₪ 3.57M נפח (24 שעות) ₪ 54.77K₪ 54.77K ₪ 54.77K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.32M₪ 5.32M ₪ 5.32M אספקת מחזור 6.72B 6.72B 6.72B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 67.15% בלוקצ'יין ציבורי OASYS

שווי השוק הנוכחי של Oasys Token הוא ₪ 3.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 54.77K. ההיצע במחזור של OAS הוא 6.72B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.32M.