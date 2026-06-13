Myria מחיר היום

מחיר Myria (MYRIA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00002859, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MYRIA ל ILS הוא ₪ 0.00002859 לכל MYRIA.

Myria כרגע מדורג במקום #1747 לפי שווי שוק של ₪ 1.38M, עם היצע במחזור של 48.44B MYRIA. ב‑24 השעות האחרונות, MYRIA סחר בין ₪ 0.00002699 (נמוך) ל ₪ 0.00002917 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0539018494502940956, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0000805205328473716.

ביצועים לטווח קצר, MYRIA נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -2.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.79K.

Myria (MYRIA) מידע שוק

דירוג No.1747 שווי שוק ₪ 1.38M₪ 1.38M ₪ 1.38M נפח (24 שעות) ₪ 57.79K₪ 57.79K ₪ 57.79K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.43M₪ 1.43M ₪ 1.43M אספקת מחזור 48.44B 48.44B 48.44B מקסימום היצע 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 אספקה כוללת 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 שיעור מחזור 96.88% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Myria הוא ₪ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.79K. ההיצע במחזור של MYRIA הוא 48.44B, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.43M.