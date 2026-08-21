HandlPay מחיר היום

מחיר HandlPay (HANDL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0022213, עם שינוי של 3.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HANDL ל ILS הוא ₪ 0.0022213 לכל HANDL.

HandlPay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- HANDL. ב‑24 השעות האחרונות, HANDL סחר בין ₪ 0.0020242 (נמוך) ל ₪ 0.0022902 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, HANDL נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו -19.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 211.74K.

HandlPay (HANDL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 211.74K₪ 211.74K ₪ 211.74K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.22M₪ 2.22M ₪ 2.22M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של HandlPay הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 211.74K. ההיצע במחזור של HANDL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.22M.