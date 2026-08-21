WISHBONE מחיר היום

מחיר WISHBONE (WISHBONE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001201, עם שינוי של 22.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WISHBONE ל ILS הוא ₪ 0.001201 לכל WISHBONE.

WISHBONE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WISHBONE. ב‑24 השעות האחרונות, WISHBONE סחר בין ₪ 0.001177 (נמוך) ל ₪ 0.001677 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WISHBONE נע ב -6.83% בשעה האחרונה ו -43.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 61.99K.

WISHBONE (WISHBONE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 61.99K₪ 61.99K ₪ 61.99K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.20M₪ 1.20M ₪ 1.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של WISHBONE הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 61.99K. ההיצע במחזור של WISHBONE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.20M.