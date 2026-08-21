MOVA מחיר היום

מחיר MOVA (MOVA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.3003, עם שינוי של 16.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOVA ל ILS הוא ₪ 0.3003 לכל MOVA.

MOVA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MOVA. ב‑24 השעות האחרונות, MOVA סחר בין ₪ 0.2266 (נמוך) ל ₪ 0.359 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MOVA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -6.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 457.82.

MOVA (MOVA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 457.82₪ 457.82 ₪ 457.82 שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 300.30M₪ 300.30M ₪ 300.30M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MOVA

שווי השוק הנוכחי של MOVA הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 457.82. ההיצע במחזור של MOVA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 300.30M.