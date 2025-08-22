עוד על LYX

LUKSO סֵמֶל

LUKSO מְחִיר(LYX)

LUKSO (LYX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:31:32 (UTC+8)

LUKSO (LYX) מידע על מחיר (USD)

+3.22%

+3.22%

LUKSO (LYX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.186. במהלך 24 השעות האחרונות, LYX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.177 לבין שיא של $ 1.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LYXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.614818376214712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5508968765168473.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LYX השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -5.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LUKSO (LYX) מידע שוק

LUKSO (LYX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LUKSOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.06796-5.42%
30 ימים$ +0.406+52.05%
60 ימים$ +0.474+66.57%
90 ימים$ +0.243+25.76%
LUKSO שינוי מחיר היום

היום,LYX רשם שינוי של $ -0.06796 (-5.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LUKSO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.406 (+52.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LUKSO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LYX ראה שינוי של $ +0.474 (+66.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LUKSO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.243 (+25.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LUKSO (LYX)?

בדוק את LUKSO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LUKSOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLYX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LUKSOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLUKSO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LUKSOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LUKSO (LYX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LUKSO (LYX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LUKSO.

בדוק את LUKSO תחזית המחיר עכשיו‏!

LUKSO (LYX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LUKSO (LYX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LYX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LUKSO (LYX)

מחפש איך לקנותLUKSO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LUKSOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LYX למטבעות מקומיים

LUKSO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LUKSO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLUKSO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LUKSO

כמה שווה LUKSO (LYX) היום?
החי LYXהמחיר ב USD הוא 1.186 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LYX ל USD?
המחיר הנוכחי של LYX ל USD הוא $ 1.186. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LUKSO?
שווי השוק של LYX הוא $ 36.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LYX?
ההיצע במחזור של LYX הוא 30.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LYX?
‏‏LYX השיג מחיר שיא (ATH) של 11.614818376214712 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LYX?
LYX ‏‏רשם מחירATL של 0.5508968765168473 USD.
מהו נפח המסחר של LYX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LYX הוא $ 86.54K USD.
האם LYX יעלה השנה?
LYX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LYX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:31:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

