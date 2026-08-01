Billions מחיר היום

מחיר Billions (BILL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01983, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BILL ל ILS הוא ₪ 0.01983 לכל BILL.

Billions כרגע מדורג במקום #224 לפי שווי שוק של ₪ 48.15M, עם היצע במחזור של 2.43B BILL. ב‑24 השעות האחרונות, BILL סחר בין ₪ 0.01927 (נמוך) ל ₪ 0.0206 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.696146484079566897, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0621666907584123752.

ביצועים לטווח קצר, BILL נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו -13.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 73.74K.

Billions (BILL) מידע שוק

דירוג No.224 שווי שוק ₪ 48.15M₪ 48.15M ₪ 48.15M נפח (24 שעות) ₪ 73.74K₪ 73.74K ₪ 73.74K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 198.30M₪ 198.30M ₪ 198.30M אספקת מחזור 2.43B 2.43B 2.43B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 24.28% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Billions הוא ₪ 48.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 73.74K. ההיצע במחזור של BILL הוא 2.43B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 198.30M.