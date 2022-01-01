LUKSO (LYX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LUKSO (LYX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LUKSO (LYX) מידע Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. אתר רשמי: https://lukso.network/ מסמך לבן: https://whitepaper.lukso.network/ סייר בלוקים: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ קנה LYXעכשיו!

LUKSO (LYX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LUKSO (LYX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 34.75M $ 34.75M $ 34.75M ההיצע הכולל: $ 42.12M $ 42.12M $ 42.12M אספקה במחזור: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (שווי מדולל מלא): $ 47.93M $ 47.93M $ 47.93M שיא כל הזמנים: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 שפל כל הזמנים: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 מחיר נוכחי: $ 1.138 $ 1.138 $ 1.138 למידע נוסף על LUKSO (LYX) מחיר

LUKSO (LYX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LUKSO (LYX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LYX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LYXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LYXטוקניומיקה, חקרו אתLYXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LYX מעוניין להוסיף את LUKSO (LYX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LYX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LYX ב-MEXC עכשיו!

LUKSO (LYX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LYXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LYX עכשיו את היסטוריית המחירים!

LYX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LYX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LYX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LYXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

