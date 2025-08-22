LUFFY (LUFFY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003626. במהלך 24 השעות האחרונות, LUFFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003595 לבין שיא של $ 0.0000379, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUFFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000331926892292076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000000018032523.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUFFY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
LUFFY (LUFFY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של LUFFY הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 41.37. ההיצע במחזור של LUFFY הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.63M.
LUFFY (LUFFY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של LUFFYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000016372
-4.32%
30 ימים
$ +0.00000011
+0.30%
60 ימים
$ -0.00000552
-13.22%
90 ימים
$ -0.00000773
-17.58%
LUFFY שינוי מחיר היום
היום,LUFFY רשם שינוי של $ -0.0000016372 (-4.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
LUFFY שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000011 (+0.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
LUFFY שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUFFY ראה שינוי של $ -0.00000552 (-13.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
LUFFY שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000773 (-17.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LUFFY (LUFFY)?
Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists.
Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens".
Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized.
"Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team
LUFFY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LUFFYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLUFFY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LUFFYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLUFFY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
LUFFYתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה LUFFY (LUFFY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LUFFY (LUFFY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LUFFY.
הבנת הטוקנומיקה של LUFFY (LUFFY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUFFY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות LUFFY (LUFFY)
מחפש איך לקנותLUFFY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LUFFYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.