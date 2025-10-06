EchoVerse מחיר היום

מחיר EchoVerse (EVSE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000002, עם שינוי של 4.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVSE ל USD הוא $ 0.0000002 לכל EVSE.

EchoVerse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- EVSE. ב‑24 השעות האחרונות, EVSE סחר בין $ 0.0000002 (נמוך) ל $ 0.00000025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, EVSE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -33.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 84.94.

EchoVerse (EVSE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 84.94$ 84.94 $ 84.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00K$ 2.00K $ 2.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של EchoVerse הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.94. ההיצע במחזור של EVSE הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00K.