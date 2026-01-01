Orta Chain מחיר היום

מחיר Orta Chain (ORTA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.048, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORTA ל ILS הוא ₪ 0.048 לכל ORTA.

Orta Chain כרגע מדורג במקום #4379 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 ORTA. ב‑24 השעות האחרונות, ORTA סחר בין ₪ 0.044 (נמוך) ל ₪ 0.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.819593272263709579, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0452135074936684386.

ביצועים לטווח קצר, ORTA נע ב +4.34% בשעה האחרונה ו -4.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 17.06K.

Orta Chain (ORTA) מידע שוק

דירוג No.4379 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 17.06K₪ 17.06K ₪ 17.06K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.80M₪ 4.80M ₪ 4.80M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 0.00% תאריך הנפקה 2026-01-01 00:00:00 מחיר הנפקה ₪ 0.037375₪ 0.037375 ₪ 0.037375 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Orta Chain הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 17.06K. ההיצע במחזור של ORTA הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.80M.