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מחיר Orta Chain בזמן אמת היום הוא 0.048 ILS.ORTA שווי השוק הוא 0 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ORTA ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Orta Chain בזמן אמת היום הוא 0.048 ILS.ORTA שווי השוק הוא 0 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ORTA ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Orta Chain סֵמֶל

Orta Chain מְחִיר(ORTA)

1 ORTA ל ILSמחיר חי:

₪0.14352
₪0.14352₪0.14352
-4.00%1D
ILS
Orta Chain (ORTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 09:37:07 (UTC+8)

Orta Chain מחיר היום

מחיר Orta Chain (ORTA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.048, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORTA ל ILS הוא ₪ 0.048 לכל ORTA.

Orta Chain כרגע מדורג במקום #4379 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 ORTA. ב‑24 השעות האחרונות, ORTA סחר בין ₪ 0.044 (נמוך) ל ₪ 0.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.819593272263709579, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0452135074936684386.

ביצועים לטווח קצר, ORTA נע ב +4.34% בשעה האחרונה ו -4.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 17.06K.

Orta Chain (ORTA) מידע שוק

No.4379

₪ 0.00
₪ 0.00₪ 0.00

₪ 17.06K
₪ 17.06K₪ 17.06K

₪ 4.80M
₪ 4.80M₪ 4.80M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

2026-01-01 00:00:00

₪ 0.037375
₪ 0.037375₪ 0.037375

ETH

שווי השוק הנוכחי של Orta Chain הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 17.06K. ההיצע במחזור של ORTA הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.80M.

Orta Chain היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.044
₪ 0.044₪ 0.044
24 שעות נמוך
₪ 0.05
₪ 0.05₪ 0.05
גבוה 24 שעות

₪ 0.044
₪ 0.044₪ 0.044

₪ 0.05
₪ 0.05₪ 0.05

₪ 1.819593272263709579
₪ 1.819593272263709579₪ 1.819593272263709579

₪ 0.0452135074936684386
₪ 0.0452135074936684386₪ 0.0452135074936684386

+4.34%

-4.00%

-4.00%

-4.00%

Orta Chain (ORTA) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Orta Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -0.00598-4.00%
30 ימים₪ -0.012-20.00%
60 ימים₪ -0.0125-20.67%
90 ימים₪ -0.0152-24.06%
Orta Chain שינוי מחיר היום

היום,ORTA רשם שינוי של ₪ -0.00598 (-4.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Orta Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.012 (-20.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Orta Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORTA ראה שינוי של ₪ -0.0125 (-20.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Orta Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.0152 (-24.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Orta Chain (ORTA)?

בדוק את Orta Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Orta Chain

Orta Chain (ORTA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ORTA הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Orta Chain (ORTA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Orta Chain עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Orta Chain תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ORTA תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Orta Chain תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Orta Chain ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Orta Chain? קניית ORTA מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Orta Chain. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Orta Chain (ORTA) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-0.00 אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וOrta Chainיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Orta Chain (ORTA) מדריך

מה אפשר לעשות עם Orta Chain

החזקת Orta Chain מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהOrta Chain (ORTA)

Orta Chain is a crypto-native financial and accounting infrastructure designed to help businesses integrate blockchain technology into their existing off-chain operations. The platform focuses on practical use cases such as digital asset management, peer-to-peer transactions, subscription and payment workflows, and automated crypto accounting, enabling companies to operate efficiently in a decentralized environment without requiring deep blockchain expertise. The project has completed its Initial Vestra Offering (IVO) through the Brolyz launchpad. As part of its initial rollout, Brolyz became the first enterprise customer, using Orta Chain’s infrastructure in a live production environment.

Orta Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Orta Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Orta Chain

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 09:37:07 (UTC+8)

Orta Chain (ORTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTORTA
₪0.142623
₪0.142623₪0.142623
-4.60%
292.30K (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ORTA-ל-ILS מחשבון

סְכוּם

ORTA
ORTA
ILS
ILS

1 ORTA = 0.14352 ILS