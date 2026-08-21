ZenChain מחיר היום

מחיר ZenChain (ZTC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0005545, עם שינוי של 0.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZTC ל ILS הוא ₪ 0.0005545 לכל ZTC.

ZenChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ZTC. ב‑24 השעות האחרונות, ZTC סחר בין ₪ 0.0005529 (נמוך) ל ₪ 0.0005566 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ZTC נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +2.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 47.14K.

ZenChain (ZTC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 47.14K₪ 47.14K ₪ 47.14K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 11.64M₪ 11.64M ₪ 11.64M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של ZenChain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 47.14K. ההיצע במחזור של ZTC הוא --, עם היצע כולל של 21000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 11.64M.