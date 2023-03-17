LUFFY

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

שֵׁםLUFFY

דירוגNo.7271

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע100,000,000,000

אספקה כוללת100,000,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000331926892292076,2024-12-17

המחיר הנמוך ביותר0.00000000018032523,2023-03-17

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

Loading...