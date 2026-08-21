Brevis מחיר היום

מחיר Brevis (BREV) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06946, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BREV ל ILS הוא ₪ 0.06946 לכל BREV.

Brevis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BREV. ב‑24 השעות האחרונות, BREV סחר בין ₪ 0.06703 (נמוך) ל ₪ 0.07051 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BREV נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +1.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.13K.

Brevis (BREV) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 57.13K₪ 57.13K ₪ 57.13K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 69.46M₪ 69.46M ₪ 69.46M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Brevis הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.13K. ההיצע במחזור של BREV הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 69.46M.