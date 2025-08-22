Panther Protocol (ZKP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00757. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0075 לבין שיא של $ 0.00775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.43908466599544116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006980003897759854.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKP השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Panther Protocol (ZKP) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Panther Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.24K. ההיצע במחזור של ZKP הוא 0.00, עם היצע כולל של 361989711. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.57M.
Panther Protocol (ZKP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Panther Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000197
-0.26%
30 ימים
$ -0.00046
-5.73%
60 ימים
$ -0.00181
-19.30%
90 ימים
$ -0.00333
-30.56%
Panther Protocol שינוי מחיר היום
היום,ZKP רשם שינוי של $ -0.0000197 (-0.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Panther Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00046 (-5.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Panther Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZKP ראה שינוי של $ -0.00181 (-19.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Panther Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00333 (-30.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Panther Protocol (ZKP)?
Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.
