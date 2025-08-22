עוד על ZKP

Panther Protocol (ZKP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:28 (UTC+8)

Panther Protocol (ZKP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0075
$ 0.0075$ 0.0075
24 שעות נמוך
$ 0.00775
$ 0.00775$ 0.00775
גבוה 24 שעות

$ 0.0075
$ 0.0075$ 0.0075

$ 0.00775
$ 0.00775$ 0.00775

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116$ 0.43908466599544116

$ 0.006980003897759854
$ 0.006980003897759854$ 0.006980003897759854

+0.26%

-0.26%

-0.40%

-0.40%

Panther Protocol (ZKP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00757. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0075 לבין שיא של $ 0.00775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.43908466599544116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006980003897759854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKP השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Panther Protocol (ZKP) מידע שוק

No.3694

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 199.24K
$ 199.24K$ 199.24K

$ 7.57M
$ 7.57M$ 7.57M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Panther Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.24K. ההיצע במחזור של ZKP הוא 0.00, עם היצע כולל של 361989711. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.57M.

Panther Protocol (ZKP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Panther Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000197-0.26%
30 ימים$ -0.00046-5.73%
60 ימים$ -0.00181-19.30%
90 ימים$ -0.00333-30.56%
Panther Protocol שינוי מחיר היום

היום,ZKP רשם שינוי של $ -0.0000197 (-0.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Panther Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00046 (-5.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Panther Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZKP ראה שינוי של $ -0.00181 (-19.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Panther Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00333 (-30.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Panther Protocol (ZKP)?

בדוק את Panther Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPanther Protocol (ZKP)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Panther Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZKP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Panther Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPanther Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Panther Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Panther Protocol (ZKP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Panther Protocol (ZKP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Panther Protocol.

בדוק את Panther Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Panther Protocol (ZKP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Panther Protocol (ZKP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZKP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Panther Protocol (ZKP)

מחפש איך לקנותPanther Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Panther Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZKP למטבעות מקומיים

1 Panther Protocol(ZKP) ל VND
199.20455
1 Panther Protocol(ZKP) ל AUD
A$0.0115821
1 Panther Protocol(ZKP) ל GBP
0.0056018
1 Panther Protocol(ZKP) ל EUR
0.0064345
1 Panther Protocol(ZKP) ל USD
$0.00757
1 Panther Protocol(ZKP) ל MYR
RM0.031794
1 Panther Protocol(ZKP) ל TRY
0.3102943
1 Panther Protocol(ZKP) ל JPY
¥1.11279
1 Panther Protocol(ZKP) ל ARS
ARS$9.99997
1 Panther Protocol(ZKP) ל RUB
0.6119588
1 Panther Protocol(ZKP) ל INR
0.6629049
1 Panther Protocol(ZKP) ל IDR
Rp122.0967571
1 Panther Protocol(ZKP) ל KRW
10.4992872
1 Panther Protocol(ZKP) ל PHP
0.4288405
1 Panther Protocol(ZKP) ל EGP
￡E.0.3670693
1 Panther Protocol(ZKP) ל BRL
R$0.0410294
1 Panther Protocol(ZKP) ל CAD
C$0.0104466
1 Panther Protocol(ZKP) ל BDT
0.9209662
1 Panther Protocol(ZKP) ל NGN
11.5749085
1 Panther Protocol(ZKP) ל COP
$30.4015742
1 Panther Protocol(ZKP) ל ZAR
R.0.1327778
1 Panther Protocol(ZKP) ל UAH
0.3137765
1 Panther Protocol(ZKP) ל VES
Bs1.0598
1 Panther Protocol(ZKP) ל CLP
$7.25963
1 Panther Protocol(ZKP) ל PKR
Rs2.1462464
1 Panther Protocol(ZKP) ל KZT
4.0502528
1 Panther Protocol(ZKP) ל THB
฿0.2455708
1 Panther Protocol(ZKP) ל TWD
NT$0.2305822
1 Panther Protocol(ZKP) ל AED
د.إ0.0277819
1 Panther Protocol(ZKP) ל CHF
Fr0.006056
1 Panther Protocol(ZKP) ל HKD
HK$0.0591217
1 Panther Protocol(ZKP) ל AMD
֏2.8903774
1 Panther Protocol(ZKP) ל MAD
.د.م0.06813
1 Panther Protocol(ZKP) ל MXN
$0.1411048
1 Panther Protocol(ZKP) ל SAR
ريال0.0283875
1 Panther Protocol(ZKP) ל PLN
0.0275548
1 Panther Protocol(ZKP) ל RON
лв0.0327024
1 Panther Protocol(ZKP) ל SEK
kr0.0720664
1 Panther Protocol(ZKP) ל BGN
лв0.0126419
1 Panther Protocol(ZKP) ל HUF
Ft2.5739514
1 Panther Protocol(ZKP) ל CZK
0.1588943
1 Panther Protocol(ZKP) ל KWD
د.ك0.00230885
1 Panther Protocol(ZKP) ל ILS
0.0255109
1 Panther Protocol(ZKP) ל AOA
Kz6.9005849
1 Panther Protocol(ZKP) ל BHD
.د.ب0.00285389
1 Panther Protocol(ZKP) ל BMD
$0.00757
1 Panther Protocol(ZKP) ל DKK
kr0.0482966
1 Panther Protocol(ZKP) ל HNL
L0.1981826
1 Panther Protocol(ZKP) ל MUR
0.3454948
1 Panther Protocol(ZKP) ל NAD
$0.1327021
1 Panther Protocol(ZKP) ל NOK
kr0.0763813
1 Panther Protocol(ZKP) ל NZD
$0.012869
1 Panther Protocol(ZKP) ל PAB
B/.0.00757
1 Panther Protocol(ZKP) ל PGK
K0.0319454
1 Panther Protocol(ZKP) ל QAR
ر.ق0.0274791
1 Panther Protocol(ZKP) ל RSD
дин.0.7585897

Panther Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Panther Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPanther Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Panther Protocol

כמה שווה Panther Protocol (ZKP) היום?
החי ZKPהמחיר ב USD הוא 0.00757 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZKP ל USD?
המחיר הנוכחי של ZKP ל USD הוא $ 0.00757. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Panther Protocol?
שווי השוק של ZKP הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZKP?
ההיצע במחזור של ZKP הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZKP?
‏‏ZKP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.43908466599544116 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZKP?
ZKP ‏‏רשם מחירATL של 0.006980003897759854 USD.
מהו נפח המסחר של ZKP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZKP הוא $ 199.24K USD.
האם ZKP יעלה השנה?
ZKP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZKP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:28 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

