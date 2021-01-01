LUFFY (LUFFY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LUFFY (LUFFY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LUFFY (LUFFY) מידע Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team אתר רשמי: https://www.luffytoken.com מסמך לבן: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 קנה LUFFYעכשיו!

LUFFY (LUFFY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LUFFY (LUFFY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M שיא כל הזמנים: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 שפל כל הזמנים: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 מחיר נוכחי: $ 0.00003667 $ 0.00003667 $ 0.00003667 למידע נוסף על LUFFY (LUFFY) מחיר

LUFFY (LUFFY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LUFFY (LUFFY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LUFFY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LUFFYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LUFFYטוקניומיקה, חקרו אתLUFFYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LUFFY מעוניין להוסיף את LUFFY (LUFFY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LUFFY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LUFFY ב-MEXC עכשיו!

LUFFY (LUFFY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LUFFYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LUFFY עכשיו את היסטוריית המחירים!

LUFFY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LUFFY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LUFFY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LUFFYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

