Just a jacket מחיר היום

מחיר Just a jacket (JACKET) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0002682, עם שינוי של 16.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JACKET ל ILS הוא ₪ 0.0002682 לכל JACKET.

Just a jacket כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JACKET. ב‑24 השעות האחרונות, JACKET סחר בין ₪ 0.0001851 (נמוך) ל ₪ 0.000284 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JACKET נע ב -2.48% בשעה האחרונה ו -45.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.58K.

Just a jacket (JACKET) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 55.58K₪ 55.58K ₪ 55.58K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 268.20K₪ 268.20K ₪ 268.20K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Just a jacket הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.58K. ההיצע במחזור של JACKET הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 268.20K.