HTX DAO (HTX) ניתוח טכני היום דף HTX DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HTX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של HTX DAO למטה. הירשם

HTX DAO (HTX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000001741 -- -4.76% -6.10% -13.43%

HTX DAO זרימת הון זרימת נטו פנימה HTXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 -$0.01 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 $0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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