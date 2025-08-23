HTX DAO (HTX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000244. במהלך 24 השעות האחרונות, HTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000002395 לבין שיא של $ 0.000002524, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000003589163805033, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000802556452034.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTX השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
HTX DAO (HTX) מידע שוק
No.3344
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 499.47K
$ 499.47K$ 499.47K
$ 2.44B
$ 2.44B$ 2.44B
0.00
0.00 0.00
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000
0.00%
TRX
שווי השוק הנוכחי של HTX DAO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 499.47K. ההיצע במחזור של HTX הוא 0.00, עם היצע כולל של 999990000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44B.
HTX DAO (HTX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של HTX DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000003892
-1.56%
30 ימים
$ +0.000000435
+21.69%
60 ימים
$ +0.000000799
+48.68%
90 ימים
$ +0.000000475
+24.17%
HTX DAO שינוי מחיר היום
היום,HTX רשם שינוי של $ -0.00000003892 (-1.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
HTX DAO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000435 (+21.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
HTX DAO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HTX ראה שינוי של $ +0.000000799 (+48.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
HTX DAO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000475 (+24.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HTX DAO (HTX)?
HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.
HTX DAOתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה HTX DAO (HTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HTX DAO (HTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HTX DAO.
הבנת הטוקנומיקה של HTX DAO (HTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות HTX DAO (HTX)
