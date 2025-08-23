עוד על HTX

HTX DAO סֵמֶל

HTX DAO מְחִיר(HTX)

1 HTX ל USDמחיר חי:

-1.57%1D
USD
HTX DAO (HTX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:47 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.08%

-1.56%

+4.58%

+4.58%

HTX DAO (HTX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000244. במהלך 24 השעות האחרונות, HTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000002395 לבין שיא של $ 0.000002524, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000003589163805033, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000802556452034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTX השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HTX DAO (HTX) מידע שוק

No.3344

0.00%

TRX

שווי השוק הנוכחי של HTX DAO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 499.47K. ההיצע במחזור של HTX הוא 0.00, עם היצע כולל של 999990000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44B.

HTX DAO (HTX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HTX DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000003892-1.56%
30 ימים$ +0.000000435+21.69%
60 ימים$ +0.000000799+48.68%
90 ימים$ +0.000000475+24.17%
HTX DAO שינוי מחיר היום

היום,HTX רשם שינוי של $ -0.00000003892 (-1.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HTX DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000435 (+21.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HTX DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HTX ראה שינוי של $ +0.000000799 (+48.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HTX DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000475 (+24.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HTX DAO (HTX)?

בדוק את HTX DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HTX DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHTX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HTX DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHTX DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HTX DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HTX DAO (HTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HTX DAO (HTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HTX DAO.

בדוק את HTX DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

HTX DAO (HTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HTX DAO (HTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HTX DAO (HTX)

מחפש איך לקנותHTX DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HTX DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HTX למטבעות מקומיים

HTX DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HTX DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHTX DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HTX DAO

כמה שווה HTX DAO (HTX) היום?
החי HTXהמחיר ב USD הוא 0.00000244 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HTX ל USD?
המחיר הנוכחי של HTX ל USD הוא $ 0.00000244. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HTX DAO?
שווי השוק של HTX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HTX?
ההיצע במחזור של HTX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HTX?
‏‏HTX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000003589163805033 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HTX?
HTX ‏‏רשם מחירATL של 0.000000802556452034 USD.
מהו נפח המסחר של HTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HTX הוא $ 499.47K USD.
האם HTX יעלה השנה?
HTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:47 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

