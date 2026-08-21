Fefer מחיר היום

מחיר Fefer (FEFER) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0004769, עם שינוי של 34.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FEFER ל ILS הוא ₪ 0.0004769 לכל FEFER.

Fefer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FEFER. ב‑24 השעות האחרונות, FEFER סחר בין ₪ 0.0004275 (נמוך) ל ₪ 0.000886 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FEFER נע ב -6.86% בשעה האחרונה ו -69.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 101.84K.

Fefer (FEFER) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 101.84K₪ 101.84K ₪ 101.84K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 476.90K₪ 476.90K ₪ 476.90K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי STABLE

שווי השוק הנוכחי של Fefer הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 101.84K. ההיצע במחזור של FEFER הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 476.90K.