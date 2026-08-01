Allora מחיר היום

מחיר Allora (ALLO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.30241, עם שינוי של 2.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALLO ל ILS הוא ₪ 0.30241 לכל ALLO.

Allora כרגע מדורג במקום #300 לפי שווי שוק של ₪ 60.63M, עם היצע במחזור של 200.50M ALLO. ב‑24 השעות האחרונות, ALLO סחר בין ₪ 0.28107 (נמוך) ל ₪ 0.33274 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 5.091457481922743893, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1398354820270346783.

ביצועים לטווח קצר, ALLO נע ב -3.12% בשעה האחרונה ו +10.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 135.05K.

Allora (ALLO) מידע שוק

דירוג No.300 שווי שוק ₪ 60.63M₪ 60.63M ₪ 60.63M נפח (24 שעות) ₪ 135.05K₪ 135.05K ₪ 135.05K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 302.41M₪ 302.41M ₪ 302.41M אספקת מחזור 200.50M 200.50M 200.50M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 785,499,999 785,499,999 785,499,999 שיעור מחזור 20.05% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Allora הוא ₪ 60.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 135.05K. ההיצע במחזור של ALLO הוא 200.50M, עם היצע כולל של 785499999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 302.41M.