DOGE AI (DOGEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001831. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000173 לבין שיא של $ 0.000203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1332884484265697, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000125980863011934.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGEAI השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -3.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DOGE AI (DOGEAI) מידע שוק
No.2795
$ 137.33K
$ 137.33K$ 137.33K
$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K
$ 183.10K
$ 183.10K$ 183.10K
750.00M
750.00M 750.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של DOGE AI הוא $ 137.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.92K. ההיצע במחזור של DOGEAI הוא 750.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.10K.
DOGE AI (DOGEAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DOGE AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000005897
-3.11%
30 ימים
$ -0.0004578
-71.44%
60 ימים
$ -0.0186959
-99.04%
90 ימים
$ -0.0127799
-98.59%
DOGE AI שינוי מחיר היום
היום,DOGEAI רשם שינוי של $ -0.000005897 (-3.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DOGE AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0004578 (-71.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DOGE AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOGEAI ראה שינוי של $ -0.0186959 (-99.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DOGE AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0127799 (-98.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DOGE AI (DOGEAI)?
Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy
DOGE AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DOGE AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקDOGEAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DOGE AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDOGE AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
DOGE AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה DOGE AI (DOGEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DOGE AI (DOGEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DOGE AI.
הבנת הטוקנומיקה של DOGE AI (DOGEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות DOGE AI (DOGEAI)
מחפש איך לקנותDOGE AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DOGE AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.