1 DOGEAI ל USDמחיר חי:

DOGE AI (DOGEAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:42:46 (UTC+8)

DOGE AI (DOGEAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.19%

-3.11%

-20.15%

-20.15%

DOGE AI (DOGEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001831. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000173 לבין שיא של $ 0.000203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1332884484265697, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000125980863011934.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGEAI השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -3.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOGE AI (DOGEAI) מידע שוק

No.2795

SOL

שווי השוק הנוכחי של DOGE AI הוא $ 137.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.92K. ההיצע במחזור של DOGEAI הוא 750.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.10K.

DOGE AI (DOGEAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DOGE AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000005897-3.11%
30 ימים$ -0.0004578-71.44%
60 ימים$ -0.0186959-99.04%
90 ימים$ -0.0127799-98.59%
DOGE AI שינוי מחיר היום

היום,DOGEAI רשם שינוי של $ -0.000005897 (-3.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DOGE AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0004578 (-71.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DOGE AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOGEAI ראה שינוי של $ -0.0186959 (-99.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DOGE AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0127799 (-98.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DOGE AI (DOGEAI)?

בדוק את DOGE AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDOGE AI (DOGEAI)

Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy

DOGE AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DOGE AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDOGEAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DOGE AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDOGE AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DOGE AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DOGE AI (DOGEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DOGE AI (DOGEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DOGE AI.

בדוק את DOGE AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DOGE AI (DOGEAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DOGE AI (DOGEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DOGE AI (DOGEAI)

מחפש איך לקנותDOGE AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DOGE AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DOGEAI למטבעות מקומיים

1 DOGE AI(DOGEAI) ל VND
4.8182765
1 DOGE AI(DOGEAI) ל AUD
A$0.000281974
1 DOGE AI(DOGEAI) ל GBP
0.000135494
1 DOGE AI(DOGEAI) ל EUR
0.000155635
1 DOGE AI(DOGEAI) ל USD
$0.0001831
1 DOGE AI(DOGEAI) ל MYR
RM0.00076902
1 DOGE AI(DOGEAI) ל TRY
0.007505269
1 DOGE AI(DOGEAI) ל JPY
¥0.0269157
1 DOGE AI(DOGEAI) ל ARS
ARS$0.2418751
1 DOGE AI(DOGEAI) ל RUB
0.014756029
1 DOGE AI(DOGEAI) ל INR
0.016030405
1 DOGE AI(DOGEAI) ל IDR
Rp3.001638864
1 DOGE AI(DOGEAI) ל KRW
0.253952376
1 DOGE AI(DOGEAI) ל PHP
0.010387263
1 DOGE AI(DOGEAI) ל EGP
￡E.0.008876688
1 DOGE AI(DOGEAI) ל BRL
R$0.000996064
1 DOGE AI(DOGEAI) ל CAD
C$0.000252678
1 DOGE AI(DOGEAI) ל BDT
0.022070874
1 DOGE AI(DOGEAI) ל NGN
0.279540601
1 DOGE AI(DOGEAI) ל COP
$0.7324
1 DOGE AI(DOGEAI) ל ZAR
R.0.003209743
1 DOGE AI(DOGEAI) ל UAH
0.007499776
1 DOGE AI(DOGEAI) ל VES
Bs0.025634
1 DOGE AI(DOGEAI) ל CLP
$0.1755929
1 DOGE AI(DOGEAI) ל PKR
Rs0.051489551
1 DOGE AI(DOGEAI) ל KZT
0.097548356
1 DOGE AI(DOGEAI) ל THB
฿0.005939764
1 DOGE AI(DOGEAI) ל TWD
NT$0.005575395
1 DOGE AI(DOGEAI) ל AED
د.إ0.000671977
1 DOGE AI(DOGEAI) ל CHF
Fr0.00014648
1 DOGE AI(DOGEAI) ל HKD
HK$0.00142818
1 DOGE AI(DOGEAI) ל AMD
֏0.069328984
1 DOGE AI(DOGEAI) ל MAD
.د.م0.001642407
1 DOGE AI(DOGEAI) ל MXN
$0.003412984
1 DOGE AI(DOGEAI) ל SAR
ريال0.000686625
1 DOGE AI(DOGEAI) ל PLN
0.000666484
1 DOGE AI(DOGEAI) ל RON
лв0.000790992
1 DOGE AI(DOGEAI) ל SEK
kr0.001743112
1 DOGE AI(DOGEAI) ל BGN
лв0.000305777
1 DOGE AI(DOGEAI) ל HUF
Ft0.062193577
1 DOGE AI(DOGEAI) ל CZK
0.003841438
1 DOGE AI(DOGEAI) ל KWD
د.ك0.0000558455
1 DOGE AI(DOGEAI) ל ILS
0.000618878
1 DOGE AI(DOGEAI) ל AOA
Kz0.166908467
1 DOGE AI(DOGEAI) ל BHD
.د.ب0.0000690287
1 DOGE AI(DOGEAI) ל BMD
$0.0001831
1 DOGE AI(DOGEAI) ל DKK
kr0.001168178
1 DOGE AI(DOGEAI) ל HNL
L0.004747783
1 DOGE AI(DOGEAI) ל MUR
0.008356684
1 DOGE AI(DOGEAI) ל NAD
$0.003200588
1 DOGE AI(DOGEAI) ל NOK
kr0.00184931
1 DOGE AI(DOGEAI) ל NZD
$0.00031127
1 DOGE AI(DOGEAI) ל PAB
B/.0.0001831
1 DOGE AI(DOGEAI) ל PGK
K0.000765358
1 DOGE AI(DOGEAI) ל QAR
ر.ق0.000660991
1 DOGE AI(DOGEAI) ל RSD
дин.0.018335634

DOGE AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DOGE AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDOGE AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DOGE AI

כמה שווה DOGE AI (DOGEAI) היום?
החי DOGEAIהמחיר ב USD הוא 0.0001831 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOGEAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DOGEAI ל USD הוא $ 0.0001831. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DOGE AI?
שווי השוק של DOGEAI הוא $ 137.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOGEAI?
ההיצע במחזור של DOGEAI הוא 750.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOGEAI?
‏‏DOGEAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1332884484265697 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOGEAI?
DOGEAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000125980863011934 USD.
מהו נפח המסחר של DOGEAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOGEAI הוא $ 53.92K USD.
האם DOGEAI יעלה השנה?
DOGEAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOGEAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:42:46 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DOGEAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DOGEAI
DOGEAI
USD
USD

1 DOGEAI = 0.0001831 USD

