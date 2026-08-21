Nexus מחיר היום

מחיר Nexus (NEX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000001506, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEX ל ILS הוא ₪ 0.000001506 לכל NEX.

Nexus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NEX. ב‑24 השעות האחרונות, NEX סחר בין ₪ 0.000001451 (נמוך) ל ₪ 0.000001522 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NEX נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו -2.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 96.37K.

Nexus (NEX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 96.37K₪ 96.37K ₪ 96.37K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 150.60M₪ 150.60M ₪ 150.60M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Nexus הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 96.37K. ההיצע במחזור של NEX הוא --, עם היצע כולל של 100000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 150.60M.