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מחיר Nexus בזמן אמת היום הוא 0.000001506 ILS.NEX שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר NEX ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Nexus בזמן אמת היום הוא 0.000001506 ILS.NEX שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר NEX ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Nexus סֵמֶל

Nexus מְחִיר(NEX)

1 NEX ל ILSמחיר חי:

₪0.00000450294
₪0.00000450294₪0.00000450294
-0.13%1D
ILS
Nexus (NEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 09:15:33 (UTC+8)

Nexus מחיר היום

מחיר Nexus (NEX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000001506, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEX ל ILS הוא ₪ 0.000001506 לכל NEX.

Nexus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NEX. ב‑24 השעות האחרונות, NEX סחר בין ₪ 0.000001451 (נמוך) ל ₪ 0.000001522 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NEX נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו -2.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 96.37K.

Nexus (NEX) מידע שוק

--
----

₪ 96.37K
₪ 96.37K₪ 96.37K

₪ 150.60M
₪ 150.60M₪ 150.60M

--
----

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Nexus הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 96.37K. ההיצע במחזור של NEX הוא --, עם היצע כולל של 100000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 150.60M.

Nexus היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.000001451
₪ 0.000001451₪ 0.000001451
24 שעות נמוך
₪ 0.000001522
₪ 0.000001522₪ 0.000001522
גבוה 24 שעות

₪ 0.000001451
₪ 0.000001451₪ 0.000001451

₪ 0.000001522
₪ 0.000001522₪ 0.000001522

--
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--
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-0.34%

-0.13%

-2.59%

-2.59%

Nexus (NEX) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Nexusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -0.00000000586-0.13%
30 ימים₪ -0.000000132-8.06%
60 ימים₪ -0.000001026-40.53%
90 ימים₪ -0.000003201-68.01%
Nexus שינוי מחיר היום

היום,NEX רשם שינוי של ₪ -0.00000000586 (-0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nexus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.000000132 (-8.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nexus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEX ראה שינוי של ₪ -0.000001026 (-40.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nexus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.000003201 (-68.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nexus (NEX)?

בדוק את Nexus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Nexus

Nexus (NEX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NEX הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Nexus (NEX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Nexus עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Nexus תגיע ב 2026–2027? בקר בדף NEX תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Nexus תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Nexus ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Nexus? קניית NEX מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Nexus. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Nexus (NEX) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וNexusיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Nexus (NEX) מדריך

מה אפשר לעשות עם Nexus

החזקת Nexus מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Nexus (NEX) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהNexus (NEX)

Nexus is a Layer 1 blockchain for verifiable finance, a blockchain purpose-built for the AI era. It provides high-frequency financial infrastructure with an upcoming enshrined CLOB Exchange and a native U.S. Treasury–backed stablecoin ($USDX) designed for high-performance machine-to-machine payments, powered by a native zkVM. From testnet alone, Nexus has 3.2M+ verified users in 90%+ of countries worldwide.

Nexus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nexus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

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האתרNexus הרשמי
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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 09:15:33 (UTC+8)

Nexus (NEX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCNEX
₪0.00000452387
₪0.00000452387₪0.00000452387
+0.26%
36.37B (USDT)
/USDTNEX
₪0.00000450593
₪0.00000450593₪0.00000450593
+0.33%
64.75B (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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