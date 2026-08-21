Kaskad מחיר היום

מחיר Kaskad (KSKD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00134, עם שינוי של 0.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KSKD ל ILS הוא ₪ 0.00134 לכל KSKD.

Kaskad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KSKD. ב‑24 השעות האחרונות, KSKD סחר בין ₪ 0.001337 (נמוך) ל ₪ 0.001376 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KSKD נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו -6.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 33.91K.

Kaskad (KSKD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 33.91K₪ 33.91K ₪ 33.91K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.34M₪ 1.34M ₪ 1.34M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי IGRA

שווי השוק הנוכחי של Kaskad הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 33.91K. ההיצע במחזור של KSKD הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.34M.