DOGE AI (DOGEAI) מידע Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy אתר רשמי: https://dogeai.info/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump קנה DOGEAIעכשיו!

DOGE AI (DOGEAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DOGE AI (DOGEAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 131.85K $ 131.85K $ 131.85K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 175.80K $ 175.80K $ 175.80K שיא כל הזמנים: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 שפל כל הזמנים: $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 מחיר נוכחי: $ 0.0001758 $ 0.0001758 $ 0.0001758 למידע נוסף על DOGE AI (DOGEAI) מחיר

DOGE AI (DOGEAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DOGE AI (DOGEAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOGEAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOGEAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOGEAIטוקניומיקה, חקרו אתDOGEAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

