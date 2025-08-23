מה זהCrust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Crust Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקCRU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Crust Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCrust Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Crust Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crust Network (CRU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crust Network (CRU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crust Network.

בדוק את Crust Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Crust Network (CRU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crust Network (CRU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Crust Network (CRU)

מחפש איך לקנותCrust Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Crust Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRU למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Crust Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Crust Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Crust Network כמה שווה Crust Network (CRU) היום? החי CRUהמחיר ב USD הוא 0.0751 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CRU ל USD? $ 0.0751 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CRU ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Crust Network? שווי השוק של CRU הוא $ 1.06M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CRU? ההיצע במחזור של CRU הוא 14.14M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRU? ‏‏CRU השיג מחיר שיא (ATH) של 179.08981499 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRU? CRU ‏‏רשם מחירATL של 0.061462288244169196 USD . מהו נפח המסחר של CRU? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRU הוא $ 9.05K USD . האם CRU יעלה השנה? CRU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Crust Network (CRU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש? מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.