Crust Network (CRU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0751. במהלך 24 השעות האחרונות, CRU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0738 לבין שיא של $ 0.0806, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 179.08981499, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.061462288244169196.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRU השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Crust Network (CRU) מידע שוק
No.2072
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
$ 9.05K
$ 9.05K$ 9.05K
$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M
14.14M
14.14M 14.14M
35,025,067.043
35,025,067.043 35,025,067.043
ETH
שווי השוק הנוכחי של Crust Network הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.05K. ההיצע במחזור של CRU הוא 14.14M, עם היצע כולל של 35025067.043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.63M.
Crust Network (CRU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Crust Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.004094
-5.17%
30 ימים
$ -0.007
-8.53%
60 ימים
$ +0.0033
+4.59%
90 ימים
$ -0.0145
-16.19%
Crust Network שינוי מחיר היום
היום,CRU רשם שינוי של $ -0.004094 (-5.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Crust Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.007 (-8.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Crust Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRU ראה שינוי של $ +0.0033 (+4.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Crust Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0145 (-16.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Crust Network (CRU)?
Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing.
Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.
Crust Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Crust Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCRU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Crust Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCrust Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Crust Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Crust Network (CRU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crust Network (CRU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crust Network.
הבנת הטוקנומיקה של Crust Network (CRU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Crust Network (CRU)
מחפש איך לקנותCrust Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Crust Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.