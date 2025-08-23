עוד על CRU

CRU מידע על מחיר

CRU מסמך לבן

CRU אתר רשמי

CRU טוקניומיקה

CRU תחזית מחיר

CRU היסטוריה

CRU מדריך קנייה

CRUממיר מטבעות לפיאט

CRU ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Crust Network סֵמֶל

Crust Network מְחִיר(CRU)

1 CRU ל USDמחיר חי:

$0.0751
$0.0751$0.0751
-5.17%1D
USD
Crust Network (CRU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:32:12 (UTC+8)

Crust Network (CRU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738
24 שעות נמוך
$ 0.0806
$ 0.0806$ 0.0806
גבוה 24 שעות

$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738

$ 0.0806
$ 0.0806$ 0.0806

$ 179.08981499
$ 179.08981499$ 179.08981499

$ 0.061462288244169196
$ 0.061462288244169196$ 0.061462288244169196

+0.26%

-5.17%

-7.06%

-7.06%

Crust Network (CRU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0751. במהלך 24 השעות האחרונות, CRU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0738 לבין שיא של $ 0.0806, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 179.08981499, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.061462288244169196.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRU השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crust Network (CRU) מידע שוק

No.2072

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 9.05K
$ 9.05K$ 9.05K

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

14.14M
14.14M 14.14M

35,025,067.043
35,025,067.043 35,025,067.043

ETH

שווי השוק הנוכחי של Crust Network הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.05K. ההיצע במחזור של CRU הוא 14.14M, עם היצע כולל של 35025067.043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.63M.

Crust Network (CRU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Crust Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004094-5.17%
30 ימים$ -0.007-8.53%
60 ימים$ +0.0033+4.59%
90 ימים$ -0.0145-16.19%
Crust Network שינוי מחיר היום

היום,CRU רשם שינוי של $ -0.004094 (-5.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Crust Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.007 (-8.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Crust Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRU ראה שינוי של $ +0.0033 (+4.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Crust Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0145 (-16.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Crust Network (CRU)?

בדוק את Crust Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCrust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Crust Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCRU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Crust Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCrust Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Crust Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crust Network (CRU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crust Network (CRU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crust Network.

בדוק את Crust Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Crust Network (CRU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crust Network (CRU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Crust Network (CRU)

מחפש איך לקנותCrust Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Crust Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRU למטבעות מקומיים

1 Crust Network(CRU) ל VND
1,976.2565
1 Crust Network(CRU) ל AUD
A$0.114903
1 Crust Network(CRU) ל GBP
0.055574
1 Crust Network(CRU) ל EUR
0.063835
1 Crust Network(CRU) ל USD
$0.0751
1 Crust Network(CRU) ל MYR
RM0.31542
1 Crust Network(CRU) ל TRY
3.078349
1 Crust Network(CRU) ל JPY
¥11.0397
1 Crust Network(CRU) ל ARS
ARS$100.805228
1 Crust Network(CRU) ל RUB
6.072586
1 Crust Network(CRU) ל INR
6.572752
1 Crust Network(CRU) ל IDR
Rp1,211.290153
1 Crust Network(CRU) ל KRW
104.304888
1 Crust Network(CRU) ל PHP
4.255166
1 Crust Network(CRU) ל EGP
￡E.3.643101
1 Crust Network(CRU) ל BRL
R$0.406291
1 Crust Network(CRU) ל CAD
C$0.103638
1 Crust Network(CRU) ל BDT
9.136666
1 Crust Network(CRU) ל NGN
114.831655
1 Crust Network(CRU) ל COP
$300.4
1 Crust Network(CRU) ל ZAR
R.1.318756
1 Crust Network(CRU) ל UAH
3.112895
1 Crust Network(CRU) ל VES
Bs10.514
1 Crust Network(CRU) ל CLP
$72.096
1 Crust Network(CRU) ל PKR
Rs21.292352
1 Crust Network(CRU) ל KZT
40.181504
1 Crust Network(CRU) ל THB
฿2.433991
1 Crust Network(CRU) ל TWD
NT$2.288297
1 Crust Network(CRU) ל AED
د.إ0.275617
1 Crust Network(CRU) ל CHF
Fr0.06008
1 Crust Network(CRU) ל HKD
HK$0.586531
1 Crust Network(CRU) ל AMD
֏28.751284
1 Crust Network(CRU) ל MAD
.د.م0.6759
1 Crust Network(CRU) ל MXN
$1.394607
1 Crust Network(CRU) ל SAR
ريال0.281625
1 Crust Network(CRU) ל PLN
0.273364
1 Crust Network(CRU) ל RON
лв0.323681
1 Crust Network(CRU) ל SEK
kr0.714201
1 Crust Network(CRU) ל BGN
лв0.125417
1 Crust Network(CRU) ל HUF
Ft25.491944
1 Crust Network(CRU) ל CZK
1.574847
1 Crust Network(CRU) ל KWD
د.ك0.0229055
1 Crust Network(CRU) ל ILS
0.252336
1 Crust Network(CRU) ל AOA
Kz68.458907
1 Crust Network(CRU) ל BHD
.د.ب0.0283127
1 Crust Network(CRU) ל BMD
$0.0751
1 Crust Network(CRU) ל DKK
kr0.478387
1 Crust Network(CRU) ל HNL
L1.966118
1 Crust Network(CRU) ל MUR
3.427564
1 Crust Network(CRU) ל NAD
$1.316503
1 Crust Network(CRU) ל NOK
kr0.756257
1 Crust Network(CRU) ל NZD
$0.12767
1 Crust Network(CRU) ל PAB
B/.0.0751
1 Crust Network(CRU) ל PGK
K0.316922
1 Crust Network(CRU) ל QAR
ر.ق0.272613
1 Crust Network(CRU) ל RSD
дин.7.518261

Crust Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Crust Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCrust Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Crust Network

כמה שווה Crust Network (CRU) היום?
החי CRUהמחיר ב USD הוא 0.0751 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRU ל USD?
המחיר הנוכחי של CRU ל USD הוא $ 0.0751. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crust Network?
שווי השוק של CRU הוא $ 1.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRU?
ההיצע במחזור של CRU הוא 14.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRU?
‏‏CRU השיג מחיר שיא (ATH) של 179.08981499 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRU?
CRU ‏‏רשם מחירATL של 0.061462288244169196 USD.
מהו נפח המסחר של CRU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRU הוא $ 9.05K USD.
האם CRU יעלה השנה?
CRU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:32:12 (UTC+8)

Crust Network (CRU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CRU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CRU
CRU
USD
USD

1 CRU = 0.0751 USD

מסחרCRU

USDTCRU
$0.0751
$0.0751$0.0751
-5.17%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד