Crust Network (CRU) מידע Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. אתר רשמי: https://www.crust.network/ מסמך לבן: https://wiki.crust.network/en סייר בלוקים: https://crust.subscan.io/ קנה CRUעכשיו!

Crust Network (CRU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Crust Network (CRU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M ההיצע הכולל: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M אספקה במחזור: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M שיא כל הזמנים: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 שפל כל הזמנים: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 מחיר נוכחי: $ 0.0747 $ 0.0747 $ 0.0747 למידע נוסף על Crust Network (CRU) מחיר

Crust Network (CRU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Crust Network (CRU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CRU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CRUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CRUטוקניומיקה, חקרו אתCRUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CRU מעוניין להוסיף את Crust Network (CRU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CRU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CRU ב-MEXC עכשיו!

Crust Network (CRU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CRUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CRU עכשיו את היסטוריית המחירים!

CRU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CRU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CRU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CRUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

