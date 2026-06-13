BUDDY מחיר היום

מחיר BUDDY (BUDDY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001035, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUDDY ל USD הוא $ 0.00001035 לכל BUDDY.

BUDDY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,337.43, עם היצע במחזור של 999.25M BUDDY. ב‑24 השעות האחרונות, BUDDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00544873, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000893.

ביצועים לטווח קצר, BUDDY נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 94.33.

BUDDY (BUDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K נפח (24 שעות) $ 94.33$ 94.33 $ 94.33 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K אספקת מחזור 999.25M 999.25M 999.25M אספקה כוללת 999,245,335.257248 999,245,335.257248 999,245,335.257248

שווי השוק הנוכחי של BUDDY הוא $ 10.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.33. ההיצע במחזור של BUDDY הוא 999.25M, עם היצע כולל של 999245335.257248. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.34K.