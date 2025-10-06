Bucky מחיר היום

מחיר Bucky (BUCKY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00375, עם שינוי של 17.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUCKY ל USD הוא $ 0.00375 לכל BUCKY.

Bucky כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BUCKY. ב‑24 השעות האחרונות, BUCKY סחר בין $ 0.003579 (נמוך) ל $ 0.00484 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BUCKY נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -65.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.56K.

Bucky (BUCKY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 60.56K$ 60.56K $ 60.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Bucky הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.56K. ההיצע במחזור של BUCKY הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.