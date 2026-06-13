Boopa מחיר היום

מחיר Boopa (BOOPA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000247, עם שינוי של 1.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOPA ל USD הוא $ 0.0000247 לכל BOOPA.

Boopa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,702, עם היצע במחזור של 1.00B BOOPA. ב‑24 השעות האחרונות, BOOPA סחר בין $ 0.00002349 (נמוך) ל $ 0.00002537 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01075817, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000015.

ביצועים לטווח קצר, BOOPA נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +9.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 158.81.

Boopa (BOOPA) מידע שוק

שווי שוק $ 24.70K$ 24.70K $ 24.70K נפח (24 שעות) $ 158.81$ 158.81 $ 158.81 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.70K$ 24.70K $ 24.70K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boopa הוא $ 24.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 158.81. ההיצע במחזור של BOOPA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.70K.