Arrow מחיר היום

מחיר Arrow (ARROW) בזמן אמת היום הוא $ 0.208946, עם שינוי של 5.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARROW ל USD הוא $ 0.208946 לכל ARROW.

Arrow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,880,335, עם היצע במחזור של 9.00M ARROW. ב‑24 השעות האחרונות, ARROW סחר בין $ 0.101925 (נמוך) ל $ 0.339807 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.068944.

ביצועים לטווח קצר, ARROW נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -10.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.87K.

Arrow (ARROW) מידע שוק

שווי שוק $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M נפח (24 שעות) $ 39.87K$ 39.87K $ 39.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M אספקת מחזור 9.00M 9.00M 9.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arrow הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.87K. ההיצע במחזור של ARROW הוא 9.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.09M.