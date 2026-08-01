Bana Protocol מחיר היום

מחיר Bana Protocol (BANA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.9028, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BANA ל ILS הוא ₪ 0.9028 לכל BANA.

Bana Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BANA. ב‑24 השעות האחרונות, BANA סחר בין ₪ 0.8807 (נמוך) ל ₪ 1.1312 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BANA נע ב -5.47% בשעה האחרונה ו +6.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 7.20K.

Bana Protocol (BANA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 7.20K₪ 7.20K ₪ 7.20K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 902.80M₪ 902.80M ₪ 902.80M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Bana Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 7.20K. ההיצע במחזור של BANA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 902.80M.