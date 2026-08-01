AntFun מחיר היום

מחיר AntFun (ANTFUN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.04052, עם שינוי של 1.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANTFUN ל ILS הוא ₪ 0.04052 לכל ANTFUN.

AntFun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ANTFUN. ב‑24 השעות האחרונות, ANTFUN סחר בין ₪ 0.039603 (נמוך) ל ₪ 0.041311 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ANTFUN נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו -4.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 4.08M.

AntFun (ANTFUN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 4.08M₪ 4.08M ₪ 4.08M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 405.20M₪ 405.20M ₪ 405.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של AntFun הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 4.08M. ההיצע במחזור של ANTFUN הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 405.20M.